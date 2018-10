Thisted Sygehus dropper mellemvagtslaget om natten for at spare penge. Det bekymrer regionspolitikerne, der frygter, det vil skabe problemer for rekrutteringen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I løbet af de næste måneder er det slut med at have et medicinsk mellemvagtslag på Thisted Sygehus om natten. Det har ledelsen på Aalborg Universitetshospital, hvor Thisted Sygehus hører under, orienteret Region Nordjyllands regionsråd om. Afskaffelsen vækker bekymring hos 11 regionspolitikere, der frygter, at det vil gå ud over rekrutteringen af yngre læger, der […]