Hospitalet i Thisted og Aalborg Universitetshospital kan fra i morgen, 1. maj, tælles som et samlet hospital. Regionsrådet i Nordjylland har godkendt procesplanen, der beskriver processen for hospitalsfusionen, der er sat til at begynde 1. maj. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Derefter vil der være en overgangsfase, hvor de enkelte områder i Thisted […]