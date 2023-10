I flere år har Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg arbejdet på at få etableret en universitetsklinik i patientcentrerede og planlagte forløb inden for ortopædkirurgi. Det er nu faldet på plads, hvilket glæder den lægefaglige direktør i Hospitalsenhed Midt, Claus Brøckner Nielsen: »Det er et rigtig flot kvalitetsstempel, som vi nu har fået med udnævnelsen af den nye universitetsklinik. Det er et stort skulderklap til den store forskningsindsats, der er forankret omkring patienternes forløb inden for planlagt ortopædkirurgi, og...