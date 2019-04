Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Nordjylland genindkalder 2.600 patienter fra Frederikshavn og Thisted til ny undersøgelse for tarmkræft. Det sker fordi, regionen er bekymret for, om kvaliteten har været god nok, da borgerne blev screenet for tarmkræft. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionens bekymring bygger på, at regionen ved kikkertundersøgelser i forbindelse med tarmkræftscreening har fundet færre tilfælde af […]