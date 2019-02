Onsdag bød regeringen til de første sættemøder i forhandlingerne, der skal føre til at politisk aftale om sundhedsreformen. Alt tyder på et kompakt forløb og en smal aftale med Dansk Folkeparti.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Allerede inden for de kommende par uger kan en politisk aftale om en sundhedsreform være forhandlet på plads mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det er indtrykket efter onsdagens sættemøder, der formelt skyder de politiske forhandlinger om reformen i gang. »Jeg kan sagtens se for mig, at det her er en proces, der kan gå relativt […]