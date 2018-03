Arbejdsgruppe har fremsat 15 nye anbefalinger til bedre styring af psykiatrien. De kommer ikke til at gøre nogen som helst forskel for patienterne, lyder den hårde dom fra Dansk Psykiatrisk Selskab.

Uambitiøst. Useriøst. Ugennemtænkt. Sådan lyder Dansk Psykiatrisk Selskabs dom over de 15 nye anbefalinger til bedre styring af psykiatrien, som en arbejdsgruppe nedsat af regeringen, Danske Regioner og KL, for nylig har fremsat efter i en rapport at have sat ord på, hvad der efter dens vurdering skal implementeres af styringsredskaber for at give hele […]