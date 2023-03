To gange om ugen skal en psykiater nu køre ud til en læge i Struer for at assistere med patienter, der viser tegn på en psykisk lidelse. For den type vurderinger kan typisk ikke nås under en almindelig lægekonsultation af ti til 15 minutters varighed. Praktiserende læge Tommy Stoltz fra Struer Lægecenter fortæller til DR, at patienter med tegn på stress, depression, angst og ADHD fylder meget i hans praksis, og at han ofte må henvise dem videre til psykiatrien,...