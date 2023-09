KOL er en hyppig årsag til sygelighed og død blandt patienter behandlet i det danske sundhedsvæsen. For at kunne iværksætte tidlig indsats mod de mest syge patienter med KOL, er det vigtigt at finde redskaber til at klassificere sværhedsgraden af KOL. I Danmark er vi privilegerede med de landsdækkende danske registre, der giver mulighed for at lave store epidemiologiske studier for at undersøge sammenhængen mellem KOL, sygelighed og død – herunder betydningen af sværhedsgraden af KOL. Problemet er dog, at...