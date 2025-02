Jonas Johnsen Abou-Harb var lige begyndt på 7. semester, da han på sin FADL-vagt kom ud for en situation, der kunne tappe kraften ud af de fleste læger. Når Jonas Johnsen Abou-Harb kigger tilbage på den vagt sidste efterår, er han glad for sin måde at tackle den på. En alvorligt syg patient var indlagt og døende efter et kort sygdomsforløb. Sønnen til patienten var på Jonas’ alder og havde ikke mulighed for at have anden familie omkring sig, da...