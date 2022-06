Kommunerne har svigtet indsatsen for behandling af mennesker med afhængighed og brug af stoffer

Kommunerne og KL har undervurderet, at man skal besidde den nødvendige faglige viden for at kunne levere sundhed af en vis kvalitet på rusmiddelområdet. I stedet har man ladet det være op til den enkelte kommune at definere serviceniveau og behandlingsstrategier, hvilket så fint er blevet beskrevet som et ’postnummerlotteri’.