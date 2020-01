Det har gennem flere år været et klart defineret politisk og fagligt mål at nedbringe tvang i psykiatrien. Ikke desto mindre synes udviklingen ikke at gå i tilfredsstillende eller fyldestgørende retning. Op imod hver fjerde indlagte patient udsættes for tvang – en næsten uændret situation gennem de sidste 20 år (Sundhedsstyrelsen, 2013, 2019).

Og selv om der er indgået et hav af politiske og faglige tiltag de senere år, er det endnu ikke lykkedes at knække koden. Tag bare Partnerskabsaftalen 2014-2018, Sundhedsstyrelsens tvangsmonitoreringer, Task-Force og Psykiatriudvalg samt Rigspolitiets registreringer af tvangsindlæggelser, Projekt Bæltefrie afdelinger 2014-2017, Gennembrudsprojekter i 2006 og 2015, Sikker Psykiatri 2013, og en tiltagende interesse på vidensbaserede tiltag som fx De seks kernestrategier, Safewards m.fl. [3].

Og oven i er tvangssituationen heller ikke blevet mindre af den anseelige nationale og internationale bevågenhed. Tag bare senest Europarådets TorturKomites rapport for Danmark 2020, Dignity 2019, Institut for menneskerettigheder 2018, Ombudsmanden 2017 og WHOs anbefalinger 2017.

Et område er forbigået

Set i dette lys må alle kunne enes om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal ned og helst helt fjernes, uden det sker på bekostning af sikkerhed, helbred og andre mennesker [3]. Ud fra mængden af initiativer og politiske ambitioner skulle man ellers formode, at antallet af patienter, der bliver udsat for tvang faldt, men dette er bare ikke tilfældet.

For vi ved endnu ikke nok om, hvilke forebyggende initiativer, der reelt virker mod hvilke typer af tvang [3]. På trods af den massive opmærksomhed og de klare mål er der ét uomgængeligt fokusområde, der stort set altid bliver forbigået i diskussionen om, hvordan vi kommer tvang til livs: De pårørende.

Pårørende udgør en central betydning for den syges liv, mestring og livskvalitet, men også når tvang skal reduceres [1][2][4]. Ikke udtømmende – men dog væsentligt – finder forskningen derfor også en række pårørende-relaterede tiltag, der kan gøre en forskel.

Det handler bl.a. om: Tilstedeværelse, afledning og omsorg i dårlige perioder, bidrage til at afværge og mestre kriser gennem godt samarbejde, bidrage med information og deltagelse i behandlingen og give patienten et ansigt og en stemme i møde med psykiatrien og bidrage som patientens advokat.

Desuden kan pårørende bidrage som informationskilde, deltage ved debriefing og eftersamtaler og sikre hjælp på et tidligt tidspunkt. Og en række andre områder. [1][2].

Pårørende udgør en central betydning for den syges liv, mestring og livskvalitet, men også når tvang skal reduceres.

Ja, der er dilemmaer

At blive udsat for tvang kan være stærkt skadeligt, fysisk såvel som psykisk, og udover at påvirke den enkelte patient, er relationen til personalet, behandling og hele afsnittets arbejdsklima også kompromitteret [3].

Og sidst berører tvang også familierelationer og kan føre til traumer og belastninger for alle pårørende, deres velfærd og ikke mindst en alvorlig skade på tilknytningen til den syge fremadrettet [1][2][5].

Bl.a. viser forskningen, at pårørendes generelle erfaringer med psykisk sygdom, sorgen, tabsfølelsen, den syges udækket behov for hjælp, og de livsforløb, som den syge gennemgår, ligger som et underliggende tema, der præger pårørendes syn på og erfaringer med tvang [1]. Og ja, der er uomtvisteligt dilemmaer forbundet med triaden af patienten, personalet og pårørende, når tvang er omdrejningspunktet [1]. Ombudsmanden pointerede fx i 2017, at forældre skal informeres om, at de kan undlade at tage stilling til brugen af tvang. For når forældre giver samtykke til f.eks. fiksering, bortfalder nogle af retssikkerhedsgarantierne i psykiatriloven, f.eks. beskikkelse af en patientrådgiver og muligheden for at klage. Og internationalt er det dokumenteret, at pårørende kan have flere og til dels modstridende roller ved brugen af tvang herunder etiske, juridiske og relationsmæssige aspekter som tavshedspligt, autonomi, kontrol, valg, involvering mv. [1].

Hver deres puslespilsbrik af virkeligheden

Ingen tvivl om at tvangsproblematikken genspejler mange kontinuerlige dilemmaer, som må løses hele tiden og ikke bare en gang. Relationer kan være skrøbelige og tilliden kan komme i klemme, og som kræver en balancekunst som ikke er løst en gang for alle [1]. Ovenstående er ikke en udtømmende liste for mulighedsrummet, men forhåbentligt kan det tjene til inspiration for fremtidige pårørendeinvolvering, når tvang skal forebygges og reduceres. Alt andet lige har pårørende et stort engagement og vilje til at bidrage, som ofte er funderet i kærlighed til deres nære og ikke mindst fordi de har været vidne til den syges forpinthed i lang tid.

Men samtidigt er pårørendes bidrag til reduktion af tvang ikke løst uden systematiske tiltag rettet mod pårørende. Og således er der potentiale for at styrke deres betydning ved mere reflekterende og strategiske satsninger som tydeliggør familieperspektivets rolle, kompetence, behovsafdækning, en tydelig ansvarsfordeling, kontinuerlig evaluering og opfølgning samt satsninger der kan bidrage til øget tillid, samarbejde, engagement, vidensudveksling og implementering [1].

Det kan selvsagt være et meget emotionelt, etisk fagligt og eksplorativt krævende arbejde, men som en norsk forsker har sagt, sidder der i det komplekse psykiske landskab både patienter, pårørende og personale på hver deres puslespilsbrik af virkeligheden, og for at kunne lægge det store billede frem, er der behov for alle brikker.

Referencer:

[1] Norvoll et al. (2018) Samarbeid om gode løsninger. Pårørendes bidrag til forebygging, reduksjon og kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester.

[2] Norvoll et al. (2017) «Både – og» Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang.

[3] Bak J. (2017) HVORDAN FOREBYGGES TVANG I PSYKIATRIEN – ET LONGITUDINELT CLUSTER STUDIE Forsøgsprotokol

[4] Psykiatriudvalget (2013) Hovedrapport – En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser.

[5] Martinsen EH et al. (2019) Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care. Nursing Ethics 1–12. 10.1177/0969733019871681