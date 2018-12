Udfordringen ved behandling af Kronisk Myeloid Leukæmi (CML) er sjældent at få sygdommen slået ned, men at navigere i bivirkninger og finde ud af, hvornår man med sikkerhed kan stoppe behandlingen igen. Det fortæller dansk hæmatolog, der håber på, at dette års ASH kan gøre det klarere.

På vej mod klarhed over sikkert stop for CML-behandling

Som hæmatolog er der også denne gang mere at komme efter på den store årlige hæmatologikongres ASH i USA frem for den konkurrerende europæiske kongres, EHA. Det mener Christen Lykkegaard Andersen, der som 1. reservelæge i hæmatologisk klinik på Rigshospitalet er ved at gøre sig klar til at tage afsted til dette års ASH. »Jeg […]