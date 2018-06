Overlægernes lokale talsmand: Sundhedsplatform er skyld i lægeflugt i Region Sjælland

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det var en nedslået talsmand for overlægerne i Region Sjælland, der fredag fik at vide, at 258 læger forladt Regionen Sjællands sygehuse efter indførelsen af Sundhedsplatformen. »Disse tal er nye for mig, men jeg bliver virkelig ked af at se dem,« siger Lisbeth Hoffmann, talsmand og børnelæge på Slagelse Sygehus’ Børne- og Ungeafdeling. Hendes afdeling […]