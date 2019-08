Overflødigt kropsfedt øger risikoen for depression

Jo mere fedt, du har på kroppen, desto større er din risiko for at udvikle depression, fastslår nyt studie. Resultatet skal hjælpe med at komme fedmeepidemien til livs, siger forsker bag studiet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

10 kilo ekstra kropsfedt – uanset hvor på kroppen fedtet sidder – øger risikoen for depression med 17 pct. Det fastslår et nyt videnskabeligt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen indikerer, at det er de psykologiske følger af fedme, der fører til øget risiko for depression og ikke den direkte biologiske effekt af […]