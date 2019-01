Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Otte meget velkvalificerede ansøgere har lagt billet ind på stillingen som lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Henrik Larsen i en pressemeddelelse. »Det er meget positivt, at der er så stor interesse for stillingen, og vi er taknemmelige over den store indsats, som vi kan se, at der er lagt i ansøgningerne. […]