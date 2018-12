Medicinstuderende: Landets bedste kliniksted er i Hjørring

Gynækologisk obstetrisk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring sikrer, at de studerende får et lærerigt og trygt ophold. Derfor kårer medicinstuderende afdelingen som landets bedste kliniksted.

Midt i morgenkonferencen fredag fik gynækologisk obstetrisk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring sig en glædelig overraskende. Her bankede repræsentanter fra Fadl – Foreningen af Danske Lægestuderende – på og kom ind med kagemand og et diplom om, at afdelingen er blevet valgt til landets bedste kliniksted. »Det betyder meget for os, at de studerende […]