Opløftende tal for overlevelse efter lymfekræft

Patienter med de to former for lymfekræft Hodgkin- og Burkitt vil, efter vellykket behandling og kort tid i remission have samme overlevelse som en person fra gaden med samme alder og køn. Det viser to nye danske studier som forskere fra Aalborg Universitetshospital skal præsentere på ASH.