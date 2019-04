Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt forskningsprojekt på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) skal kortlægge forbindelsen mellem hjertekarsygdomme og diabetes. Hjertekarsygdomme er den hyppigste dødsårsag blandt diabetikere, og forskerne håber derfor at kunne opspore risikoen for hjertekarsygdomme tidligere. »Vi ved, at forkalkning i de store blodkar giver stor risiko for hjertekarsygdom – men nogle personer med diabetes har ikke […]