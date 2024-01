For første gang finansierer EU et forskningsprojekt om psykedelisk assisteret terapi. Og Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital er med i projektet. Det nye forskningsprojekt hedder PsyPal og skal undersøge om stoffet psilocybin kan hjælpe med at lette psykologiske og eksistentielle problemstillinger hos patienter, der lider af KOL, multipel sclerose, ALS eller atypisk Parkinsons. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse. På Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital skal man lave forsøg med ALS-patienter. »Jeg er utroligt glad for, at vi har...