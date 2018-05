Ny vejledning skal sikre kræftpatienter støtte fra praktiserende læge

Opfølgning på patienter, der har eller har haft kræft, er en voksende opgave i almen praksis. Ny vejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin peger på samtalen med patienter som et af vigtigste redskaber til at sikre bedre livskvalitet og helbred.