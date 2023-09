Martin Hutchings er ny professor ved Københavns Universitet og Rigshospitalet, hvor han skal forske i lymfekræft. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Martin Hutchings er til daglig leder af den hæmatologiske del af Rigshospitalets Fase 1-enhed, som tilbyder eksperimentelle kræftbehandlinger til patienter, der ikke har andre muligheder. Han håber med sit nye professorat, at han kan forbedre forskningen i lymfekræft på Rigshospitalet:

»Vi er i forvejen Skandinaviens førende center for fase 1-studier af tidlig eksperimentel behandling af lymfekræft. Med professoratet er det mit ønske og mission, at det skal vi skal være for lymfomforskning generelt,« siger den nyudnævnte professor.

Sammen med sine kolleger vil Martin Hutchings arbejde på at skabe et forskningsmiljø i international klasse, som kan tiltrække de mest ambitiøse kræfter på området til gavn for udvikling, behandling og patientudviklingen.

Han uddyber: »Det er en forudsætning for at opnå den højst tænkelige kvalitet i behandling af patienter, at man har et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø, som kan tiltrække de dygtigste, flittigste og mest kreative mennesker.«

Inspiration fra medicinstuderende

Som ny professor bliver Martin Hutchings også en del af Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, hvor han skal undervise og vejlede fremtidens læger. Og han glæder sig til at blive udfordret af de medicinstuderende:

»Jeg glæder mig til at undervise medicinstuderende igen. Allerede som yngre læge bliver man hurtigt skolet af systemet og kommer ind i en bestemt tankegang. De medicinstuderende tør stille de uventede og kreative spørgsmål. Det giver nogle stimulerende diskussioner, som får én helt tilbage til start og hjælper til at tænke på nye måder.«