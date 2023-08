Efter mange års forskning på Statens Arbejdsmiljøinstitut i Oslo (STAMI) tiltræder Ingrid Sivesind Mehlum som professor i arbejds- og miljømedicin ved Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og det giver rigtig god mening for hende. »Min forskning bygger meget på registre, og det er vi dygtige til her på Bispebjerg Hospital. Afdelingen har også en vigtig database DOC*X (Danish Occupational Cohort) – en guldgrube, som jeg glæder mig til at udforske,« siger Ingrid Sivesind Mehlum. Hendes forskning har haft...