Martin Schultz bliver ny cheflæge for den nyoprettede Afdeling for Ældresygdomme på Hvidovre Hospital. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse. Han gik oprindeligt efter at blive kirurg, men det ændrede sig, da han mødte en geriater under sin introduktionsuddannelse på en medicinsk afdeling. Hun viste ham, at det geriatriske speciale rummer en enormt bred viden og kræver indsigt hele vejen rundt om patienten. Og det blev hans indgang til det geriatriske speciale. »Jeg har verdens mest privilegerede og tilfredsstillende arbejde....