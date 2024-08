Der sker rigtig meget inden for forskning i præcisionsmedicin. Formålet med præcisionsmedicin er at målrette behandlingen til den enkelte person i stedet for bare at give alle patienter den samme type lægemidler i de samme mængder. Tanken bag præcisionsmedicin er også at skabe mere præcise og individualiserede diagnoser, forebyggelse og prognoser. Forskningen står dog med et stort problem, og det er, at der ikke er nogen strømlining af forskningsarbejdet. Der bliver både benyttet forskellige metoder i forskellige studier, ligesom afrapporteringen...