Ny ASCO-deltager: »Jeg håber at rende ind i nogle spændende personligheder«

Læge og ph.d. Thomas Urup deltager på ASCO for første gang. Han skal lørdag eftermiddag præsentere en poster om glioblastom, og han håber, at præsentationen kan blive en indgang til at falde i snak med eksperter inden for hans eget forskningsfelt.