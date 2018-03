Ny analyse: Banebrydende kræftmiddel alt for dyrt

Prisen på Novartis’ banebrydende CAR-T-middel Kymriah til behandling af unge og yngre patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL), er sat mindst 315.000 amerikanske dollars for højt i USA. Det konkluderer amerikanske sundhedsøkonomer og et par kræftpatienter ved Women’s Hospital/Harvard Medical School efter at have foretaget en beregning, som de netop har publiceret som et ikke peer-reviewed debatindlæg i Health Affairs Blog.

Ved bl.a. at medregne omkostninger til forskning, udvikling, produktion, patientstøtte-programmer og rabatter analyserer gruppen sig frem til, at lægemiddelproducenten Novartis med sin prissætning opnår en profit på 65 pct. på Kymriah – det svarer til en indtjening, der er 2,5 gange højere, end hvad firmaet har brug for til at kunne dække alle de udgifter, der er forbundet med udvikling, afprøvning og salg af dette produkt.

Så stor en indtjening finder forfatterne alt for høj set i lyset af, at prisen afholder mange amerikanere fra at få behandlingen, da de skal betale pengene ud af egen lomme.

En meget høj pris

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og cheføkonom ved Kræftens Bekæmpelse, forudser, at den høje pris på Kymriah i USA vil få betydning for, hvordan Kymriah vil blive prissat i Europa. Han henviser til, at Novartis i november 2017 har indsendt en ansøgning til EMA, og lægemidlet får måske markedsføringstilladelse til EU-markedet i løbet af i år.

»Har gruppen bag beregningen ret i, at prisen er unfair? Det er et svært spørgsmål. Hvis udregningen i øvrigt er korrekt, er det set fra min stol en meget høj pris, selv for så effektiv en behandling som der er tale om her,« siger Jes Søgaard.

Han peger på, at gruppen, ud over prisen til Kymriah, skønner at det vil koste yderligere en halv mio. dollar pr. ALL-patient i indlæggelse og anden medicinsk behandling.

»I mange lande, hvor patienten somme tider selv skal betale en lille del i egenbetaling, vil mange ikke have råd. I USA har en survey-undersøgelse vist, at godt 20 pct. af befolkningen undlader medicinsk behandling, fordi de ikke kan betale. Men sådan er det jo ikke i Danmark. Her betaler vi over skat og har ikke egenbetaling på sygehusmedicin – så er det op til Medicinrådet. Spørgsmålet er, om vi kan sikre, at høje priser på og udgifter til sygehusmedicin ikke presser andre indsatser ned,« siger han.

Jes Søgaard peger på, at Novartis tager den pris, som virksomheden vurderer, markedet kan bære i en situation med reelt monopol og et marked med meget lav prisfølsomhed. Novartis ved, at der vil komme et stort pres fra patienter, patientforeninger og hæmatologer for at få adgang til behandlingen, når der foreligger markedsføringstilladelse – uanset prisen.

»Så firmaet sætter prisen højt – meget højt. Det kan man ikke bebrejde Novartis. På den anden side er vi nødt til at tage en åben diskussion om de priser, der i dag råder på det specialiserede, innovative lægemiddelmarked og en åben diskussion om de vilkår, der hersker på markedet, og den måde markedet fungerer på,« siger Jes Søgaard.

Amerikanske medicinpriser presser dansk sundhedsvæsen

Professor dr. med. Peter Hokland, der behandler mange af denne type patienter ved hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, oplever, at de høje medicinpriser i USA tvinger det danske sundhedsvæsen i knæ.

»De europæiske landes økonomier presses af, at al ny medicin først er blevet godkendt i USA og først sidenhen bliver godkendt til det europæiske marked. På den måde kommer prisen på det amerikanske marked til at sætte barren for medicinpriserne på det europæiske,« siger Peter Hokland.

Han mener, at virksomhederne fortsat kan sætte prisen som de vil i USA, da den amerikanske præsident Donald Trump har droppet den tidligere præsident Obamas tanker om, at virksomhederne først skal have forhandlet en pris på plads med de amerikanske myndigheder, før de kan få deres produkt på markedet.

»De danske udgifter til ny medicin stiger og stiger, fordi den nye medicin rent faktisk virker og derfor også bliver godkendt som behandling til patienterne. Og de penge, regionerne må bruge på det, tager de så fra hospitalerne,« siger Peter Hokland.

Han frygter, at behandlingen med Kymriah kommer til at koste det danske samfund rigtig mange penge.

»Selv om meget få patienter vil komme til at opfylde kriterierne for at kunne modtage behandling med Kymriah herhjemme – fordi de først forgæves skal have modtaget behandling med alle tidligere godkendte behandlinger – vil udgifterne til det stadig være meget store. Vi står her med bævende knæ, fordi den amerikanske prisudvikling på medicin kommer til at smitte af på os,« siger han og uddyber, at de stigende udgifter til medicin er én af de væsentlige årsager til, at hans afdeling nu skal spare over fem pct. af sit budget.

»Vi er fuldstændigt i knæ. Der er speciallæger fra min afdeling, som er blevet fyret på grund af de stigende udgifter til medicin. Jeg har aldrig været ude for det her før i de 35 år, jeg har arbejdet her. Det her er helt grænseoverskridende,« siger Peter Hokland.

Problemet løses i USA

Han har netop deltaget i et møde med hospitalsledelsen, der har informeret hospitalets afdelinger om, at det bliver nødt til at spare yderligere 220 mio. kr. dels pga. medicinpriser.

»Jeg forstår godt de patienter og sundhedsøkonomer i USA, der står bag dette debatindlæg, der anfægter den høje pris på Kymriah, fordi det betyder, at de ikke selv vil kunne betale den. Herhjemme i Danmark er problemet snarere, at de høje medicinpriser, som prisen på Kymriah er et eksempel på, vil ramme hospitalerne i meget høj grad,« siger Peter Hokland.

Dagens Medicin: Men vil prisen på produktet ikke falde, når først det er godkendt af det europæiske agentur EMA?

»Nej, det fald ville være ubetydeligt. Prisen kommer til at være stort set lige så høj. Der vil ikke være meget forskel,« siger Peter Hokland.

Han fortæller, at hans afdeling aktuelt er tilbudt et klinisk studie, der bruger et produkt, hvis effekt og pris er på niveau med Kymriah.

Prisen vil falde i Europa

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet tror dog ikke på, at en europæisk pris på Kymriah vil tangere den amerikanske.

»Al erfaring siger, at når medicinen lander på de regulerede europæiske markeder, vil prisen blive lavere,« siger Kjeld Møller Petersen.

Han spår, at sundhedsøkonomernes og patienternes beregning kan være med til at sætte gang i en debat om, hvordan man bør prissætte patentbelagte lægemidler.

»Skal det det være baseret på omkostninger ved udvikling, produktion og tillæg af en fornuftig profitmargin, eller skal det være på, hvad markedet kan bære, inkl. den lille twist, at der kun betales, hvis patienterne responderer. Dette er jo et principielt interessant spørgsmål, når man samtidig føjer til, at en del af udviklingsomkostningerne har været offentligt finansieret, og patentet synes at være købt af University of Pennsylvania,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Lisa Warming, der er Country Manager i Novartis Denmark, synes ikke det giver mening at diskutere en europæisk pris på Kymriah, så længe det ikke er godkendt af EMA.

»Tisangenlecleucel er ikke godkendt i EU, men er under vurdering hos det europæiske lægemiddel agentur, EMA. Af denne grund findes der endnu ingen europæiske priser. Det er derfor for tidligt at spekulere om prisen på tisangenlecleucel i lande, hvor produktet ikke er godkendt,« skriver Lisa Warming i en mail.