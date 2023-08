Både børn og voksne får sundere hjerter af at bevæge sig

To store studier, der er blevet præsenteret data fra på den årlige kongres for European Society of Cardiology, viser, at voksne, der bevæger sig, har lavere risiko for stroke og hjerterytmeforstyrrelser, og at børn, der bruger meget tid foran skærmen og ikke bevæger sig, har større risiko for at udvikle skader på hjertet.