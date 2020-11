Norsk lægeformand: Derfor nedlagde vi arbejdet midt i coronakrisen

En konflikt mellem de norske kommuner og praktiserende læger endte i oktober i strejke. Kort efter greb regeringen ind. Hvad fik lægerne til at strejke midt i en pandemi? Urimeligt lange arbejdsuger og manglende muligheder for at sige fra, lyder forklaringen fra Nils Kristian Klev, formand for Allmennlegeforeningen.