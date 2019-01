Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet får ny klinikchef

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Morten Ziebell tager skiftet fra afdelingslæge til klinikchef. 1. februar tiltræder han som klinikchef for neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet. »Jeg er først og fremmest utrolig stolt over, at jeg sammen med den øvrige ledelse får lov til at stå i spidsen for holdet på neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet. Det er en klinik, der er præget […]