Uenighed blandt hudlæger: Hvem skal ordinere til patienter med psoriasis?

Meningerne er delte blandt hudlæger om Psoriasisforeningens forslag om at lade privatpraktiserende speciallæger udskrive biologiske og biosimilære lægemidler. »Jeg tror, at det bliver vanskeligt at håndtere, for de privatpraktiserende har ikke erfaringen,« siger Claus Zachariae, ledende overlæge på afdelingen for dermatologi og allergologi på Gentofte og Herlev Hospital.