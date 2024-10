Flere beviser for god effekt af kombinationsbehandling til patienter med kronisk nyresygdom

Flere forskningsresultater peger på, at det kan betale sig at behandle patienter med kronisk nyresygdom med flere præparater samtidig for at opnå en forbedret nyre- og hjertebeskyttende effekt. Nu kommer danske forskere med nogle af de første resultater fra et decideret lodtrækningsforsøg.