Inden for behandling af patienter med kronisk nyresygdom har flere og flere subanalyser fra store kliniske studier indikeret, at der kan være en fordel i at behandle patienter med flere lægemidler samtidig. Studierne har indikeret, at kombinationen af RAS-blokade, SGLT2-hæmmere, finerenon og GLP-1-receptoragonister samlet set yder mere beskyttelse mod sygdomsforværring og død ved kronisk nyresygdom end lægemidlerne hver for sig. Et kritikpunkt har i den sammenhæng været, at data, der understøtter brugen af lægemidlerne i kombination, kommer fra store studier,...