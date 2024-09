Har man været behandlet med metformin for diabetes, er ens risiko for at udvikle blodkræft i form af myeloproliferative neoplasier (MPN’er) reduceret. Det viser et nyt og overraskende dansk studie. Ifølge en af forskerne bag studiet bør resultatet inspirere til nye forsøg, der skal undersøge, om det kan give mening at behandle udvalgte grupper uden diabetes med profylaktisk metformin. »Vi vil gerne skabe noget opmærksomhed omkring ældre lægemidler, der måske kan have andre gavnlige effekter og dermed en anden plads...