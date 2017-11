Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En ny undersøgelse publiceret i tidsskriftet ‘Cancer’ viser, at godt hver femte kræftpatient udvikler posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) flere måneder efter kræftdiagnosen, og at mange af disse patienter må leve med PTSD i årevis. Forfatterne til undersøgelsen mener, at resultaterne understreger behovet for tidlig identifikation af kræftpatienter i risikogruppen, omhyggelig monitorering samt behandling for PTSD blandt […]