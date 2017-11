LÆGEDAGE. Der er brug for et større hensyn til manden, som får alt for lidt ud af sundhedsvæsenets tilbud.

Følelserne gemmes væk, helbredet nedprioriteres og lægen undgås.

Mange mænd har store udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet, hvor kommunikationen er svær og tiden ofte knap.

Men kortuddannede mænd lever i gennemsnit 20 år mindre end veluddannede kvinder, og alt for ofte går mænd med et dårligt helbred under radaren i almen praksis og bliver del af den kedelige statistik.

I dag på Lægedage skal praktiserende læge Morten Charles stå i spidsen for kurset ’Manden, du ikke ser?’.

Her vil antropolog ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet, Rikke Sand Andersen, og chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, sætte fokus på, hvordan man bliver bedre til at håndtere mænd i almen praksis, så de får større del i sundhedsvæsenets tilbud.

Det er første gang, at kurset skal afprøves på Lægedage.

Morten Charles overtog selv for fem år siden en praksis, der lugtede lidt for meget af alkohol og smøger, og hvor mænd var overrepræsenteret. Derfor har han naturligt haft en særlig interesse for lige præcis den gruppe patienter, der for alvor kan sætte en læges tålmodighed på prøve.

»Vi har mange enlige mænd, som ryger og drikker lidt for meget, har flere forskellige helbredsproblemer på samme tid, og som er svære at nå ind til. De kræver, at man tænker anderledes både i samtalen med patienten og i den måde, man indretter sin praksis på. Som læge vil jeg gerne blive bedre til at hjælpe dem, så de ikke kommer for sent i gang med en relevant behandling,« siger Morten Charles.

To klassiske mandetyper

Han peger på, at de fleste praktiserende læger har erfaring med mænd, som de ikke ser i en travl hverdag. Hvis man ikke er opmærksom, er det først, når man finder dem på den årlige liste over KOL- eller diabetespatienter, at man får fulgt op på dem.

Det kan være den 55-årige enlige mand, der bor alene, og som er arbejdsløs eller glider ind og ud af arbejdsmarkedet. Han mødes måske med vennerne nede på bodegaen, men har i virkeligheden ikke særligt mange venner. Og selvom han har tiden, har han ikke overskuddet og kan godt finde på at udeblive fra aftaler og kontroller. Hvad kan sundhedsvæsenet egentlig gøre for mig, tænker han.

Men det kan også være den ellers velfungerende gifte mand, der insisterer på at have det fint, eller at der ikke er tid til at gå til lægen i arbejdstiden, og som først kommer ind, når han har klare og ulidelige symptomer.

Ved konsultationen bliver det måske tydeligt, at han er meget overvægtig, og at hans far døde i en alder af 60 år.

»I den situation vil jeg rigtig gerne følge op på ham og holde fast i ham. Så jeg skal på en måde have skabt en alliance med ham og få ham til at acceptere, at jeg gerne vil gøre noget for at hjælpe ham og forbedre hans liv,« siger Morten Charles, der oplever kønsbestemte forskelle i mænd og kvinders sundhedsopfattelse, lægesøgningsadfærd og opfattelse af kroppen generelt.

»Mænd kan være dårligere til at lytte til deres egen krop, og nogle mænd accepterer også bare deres problemer og tænker, at det nok går over. For de ældre generationer ligger der helt klart også noget kulturelt og historisk i det at være ’den hårde negl’, og at man ikke kan græde eller vise sårbarhed, for så er man ’svag’,« siger Morten Charles.

Behov for ny struktur

Hvis man for alvor skal have fat på disse mænd, kræver det derfor opfølgning og tydelige, enkle mål.

Derfor planlægger Morten Charles i øjeblikket at skabe en ny struktur i sin praksis med afsæt i den nye overenskomst. Den lægger netop op til, at man bruger ekstra tid til at lave årsplaner for patienter med kroniske sygdomme som KOL eller diabetes.

Ifølge Morten Charles kan man langt bedre tilrettelægge tiden, når man får en fast ydelse pr. patient om året i stedet for, at man skal se dem med faste intervaller for at tjene pengene ind.

»I forhold til de her mænd, vil vi jo gerne have muligheden for at få ordnet alt, når vi endelig har dem herinde og på den måde være mere fleksible med deres og vores tid,« siger han og uddyber:

»Manden uden for mange resurser kan godt blive vældig udfordret af en travl og struktureret lægepraksis med for mange visitationsregler. Det kan være svært at overskue, hvis man er et menneske, der er kaotisk og har et kaotisk liv.«

Helt konkret betyder den nye struktur, at der først skal være en lang samtale med sygeplejersken, hvor alle relevante prøver tages. Herefter mødes patienten, sygeplejersken og lægen til en målsætningssamtale, hvor der lægges planer for hvordan man løbende følger op på alt fra patientens rygproblemer til den kolesterolsænkende medicin. Og hvis patienten udebliver, ringer man og laver en ny aftale.

»Nogle læger kan finde på at afbryde samarbejdet med de her mænd, hvis de for eksempel udebliver for mange gange. Det synes jeg er ærgerligt, for det er jo netop de her patienter, der har størst behov for hjælp,« siger Morten Charles.

Han vælger selv at prioritere sine resurser ved at skære ned på tiden med de yngre patienter.

Håber selv at lære noget nyt

På Lægedage vil Svend Aage Madsen præsentere de kolde facts i forhold til mænds skrantende sundhed, og give konkrete redskaber til den praktiserende læge i dialogen med den mandlige patient.

Rikke Sand Andersen vil gå i dybden med, hvordan større klinikker og flere specialiserede funktioner netop kan gøre det svært for nogle patienter at komme ind ad døren, og så vil hun se på, hvordan vores forebyggelseskultur med fokus på rygestop, motion m.v. måske kan støde nogle mænd fra sig, fordi de ikke kan leve op til den.

Morten Charles er selv meget spændt på, hvad kurset kan give ham af redskaber og ny viden om mændenes forhold til sundhed.

»Jeg er nysgerrig på mange ting, men især de refleksioner der kan ligge bag mændenes adfærd. Hvorfor kommer de for eksempel først til mig, efter at de ikke har kunnet gå i fire dage? Og hvorfor har så mange mænd et behov for at sige, at det er deres kone, der har fået dem til at gå ned til mig,« spørger Morten Charles.