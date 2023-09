Sophie Løhde sidder på toppen af magten

Sophie Løhde er tilbage i sit drømmeministerium, og som indenrigs- og sundhedsminister har hun sat sig i toppen af hierarkiet. Hun er midt i det store arbejde med at omkalfatre sundhedsvæsenet, så det kan følge med demografien. Men selv om hun har travlt, insisterer hun på at have tid til også at komme ud fra Slotsholmen.