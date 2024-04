Afgående psykiatridirektør for hovedstaden: Problemerne skal løses tættere på borgeren

Efter i alt 17 år i Region Hovedstadens Psykiatri går Martin Lund på pension. Både for at få tid til nye projekter og for at give plads til nye kræfter i løsningen af de opgaver, der ligger i 10-årsplanen for psykiatrien.