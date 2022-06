To gange antistofbehandling er nok til patienter med tarmkræft

Når Medicinrådet om kort tid skal tage stilling til, om patienter med BRAF-muteret kolorektalkræft i Danmark skal behandles med to eller tre gange målrettet terapi med antistoffer, bør de skele til et nyt studie, der viser, at to gange målrettet terapi virker lige så godt som tre gange målrettet terapi.