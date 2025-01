Bedre livskvalitet og mildere symptomer er to af de mest markante resultater af målrettede tilbud om hjælp til tarmkræftpatienter med senfølger. Her er 1.500 tarmkræftpatienter med senfølger blevet fulgt over en periode på tre år på Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital. »Resultaterne viser, at en målrettet indsats for at hjælpe tarmkræftpatienter med senfølger har betydelig effekt,« siger professor Peter Christensen, der leder det nationale forskningscenter. Han understreger, at forskningscentrets tilbud om hjælp kommer oven...