Skal vi screene for prædiabetes for at forebygge hjerte-kar-sygdom?

Forskere har i mange år koblet diagnosen prædiabetes til forhøjet risiko for diabetes og hjerte-kar-sygdom. Men måske skal vi helt lade være med at fokusere på prædiabetes, når vi ønsker at forebygge hjerte-kar-sygdom, siger forsker.