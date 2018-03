Et enigt folketing har i dag vedtaget ny lov, der skal give syge patienter bedre muligheder for at vælge livet fra.

Alvorligt syge danskere skal fremover have lov til selv at bestemme mere over deres sidste tid, og det skal være nemmere for dem at vælge livet fra. Det er indholdet af den nye lov, som et enigt Folketing i dag har stemt for og vedtaget. Med lovændringen får patienter fremover retten til selv at træffe beslutningen om, at man ikke længere ønsker at holdes i live med livsforlængende behandling. Et ønske, som sundhedspersonale fremover altid skal respektere, skriver TV 2

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) glæder sig over at aftalen, der er forhandlet på plads mellem alle Folketingets partier, nu er endeligt vedtaget.

»Jeg synes, det er en fantastisk aftale, fordi den giver den enkelte borger mere selvbestemmelse. Det gælder for eksempel patienten, der er lænket til en respirator, og som fremover vil have den suveræne mulighed for at sige, at der skal slukkes, også selvom det vil betyde, at døden vil indtræffe umiddelbart efter,« siger hun til TV2.