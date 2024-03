Alle regioner og patologiafdelinger opfylder standarden for antallet af årlige celleprøver, som udføres i forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Det viser den seneste årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS), der dækker perioden 1. januar-31. december 2022. Det skal bemærkes, at opgørelsesmetoden er blevet ændret. Det betyder, at endocytobrush-prøver ikke inkluderes. Derimod er selvopsamlede prøver inkluderet for første gang. Antallet af prøver, som bliver undersøgt for HPV, er i ‘kraftig stigning’, lyder det i rapporten. Derfor påpeger styregruppen, at screeningsafdelingerne...