Lars Løkke slår fast: Medicinstuderende skal alligevel ikke betale for togbilletter

Først skulle medicinstuderende ikke betale for transportudgifter under deres klinikophold. Så skulle de betale, men nu foreslår regeringen, at universiteterne igen betaler. Det skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen i en mail til FADL, som statsministeren har lagt op sin Instagram-profil. Han vægter rammerne for de studerende højt. »Det er regeringens holdning, at der skal være […]