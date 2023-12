Offentlige tilskud til diabetesmidlet Ozempic gør fortsat store indhug i de regionale budgetter. Alene i år forventes udgifterne til lægemidlet at løbe op i 1,4 mia. kr., og det medfører nu en løftet pegefinger til flere hundrede lægepraksisser landet over. Det skriver Jyllands-Posten. I Region Hovedstaden har regionen skrevet til ca. 410 almene praksisser for at gøre opmærksom på, at de har udskrevet recepter på Ozempic, uden at patienten tidligere har været i behandling med anden, billigere diabetesmedicin. Det »er...