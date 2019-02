Lægeforeningen vil skærpe sprogkrav til EU-læger

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I dag findes der ingen formelle sprogkrav til læger fra EU, der vil arbejde i Danmark. Samtidig er der kommet et flertal af udenlandske læger på danske afdelinger. Derfor mener Lægeforeningen, at der skal stilles formelle sprogkrav til både læger fra og uden for EU, der vil arbejde i Danmark. »Vi mener, at Danmark bør […]