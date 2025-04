Borgere, der er så syge, at de maksimalt har et halvt år tilbage af livet, skal have ret til dødshjælp. Sådan lød en af anbefalingerne fra Udvalget for en mere værdig død, der i januar afleverede sine anbefalinger til, hvordan dødshjælp kan se ud i Danmark. Men det arbejde har ikke ligefrem mødt opbakning hos Lægeforeningen. Her er holdningen, at aktiv dødshjælp er ‘etisk uacceptabelt’ og ikke bør legaliseres i Danmark. Og nu stempler de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk...