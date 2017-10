Lægeforeningen: Styrelsen for Patientsikkerhed kan blive meget bedre

Lægeforeningen skal også ind at drøfte Styrelsen for Patientsikkerheds linje i forhold til lægeligt ansvar. Foreningen mener, at styrelsen i dag fokuserer for meget på at straffe frem for at vejlede.

Styrelsen for Patientsikkerhed linje i forhold til lægeligt ansvar har været meget diskuteret på det seneste. 13 læger i chefstillinger skal til møde med styrelsen for at drøfte denne linje. Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing har meldt ud på Twitter, at han og lægeforeningen også har et møde med styrelsen i kalenderen med samme dagsorden.

Her vil Lægeforeningen drøfte arbejdet med patientsikkerhed, som i øjeblikket ikke er godt nok.

»Vi mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan blive meget bedre til at bidrage til arbejde med at forebygge fejl. Via sin tilsynsvirksomhed får den viden, som vil gøre bedre gavn, hvis den kommer aktivt i spil i form af tilbagemeldinger til både medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet. Men det sker desværre ikke i dag, hvor fokus i tilsynssagerne først og fremmet er på at straffe. Vi vil gerne pointere, at det at føre tilsyn ikke kun er at sanktionere, men også at give vejledning med henblik på læring, og den del forsømmes desværre i dag,« skriver Andreas Rudkjøbing i en kommentar til Dagens Medicin.

Vejledningen kan f.eks. ske, hvis der er et mønster i sagerne, eller hvis læger og andre sundhedspersoner skal være særligt forsigtige i nogle situationer under en behandling.

Ønsker hurtigere evaluering af stramninger

Andreas Rudkjøbing vil også benytte mødet til at diskutere behovet for at forbedre lægers retssikkerhed.

»I dag har Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at nedlægge arbejdsforbud her og nu samt foretage midlertidige fratagelser af sundhedspersoners autorisation, som kan vare i op til to år. Det er klart, at det er meget alvorligt skridt, og derfor er det helt uacceptabelt, at man ikke kan anke til en højere myndighed. For det kan betyde, at lægen bliver fyret eller må lukke sin praksis, inden sagen kommer for en domstol,« siger han og pointerer, at to er år er meget lang tid at vente i en sag, hvor man ikke ved, om der er hold i den.

»Det er bl.a. også på den baggrund, at vi vil foreslå, at den såkaldte Strammerpakke bliver evalueret tidligere end planlagt. Egentlig skulle der gå tre år, men vi mener, at de tidlige og meget indgribende foranstaltninger, der ligger i pakken, betyder, at den bør vurderes allerede efter to år,« skriver Andreas Rudkjøbing.

Strammerpakken gjorde det bl.a. nemmere for Styrelsen for Patientsikkerhed hurtigt at gribe ind over for læger og andre autoriserede sundhedspersoner, der er til fare for patienterne.

Mødet finder sted 7. november.