Helene Probst: »Vi står på kanten til en ny tid i vores sundhedsvæsen«

Efter at have tilbragt det meste af karrieren i helikopterperspektiv vil Helene Bilsted Probst tættere på den kliniske hverdag. Det kommer hun nu med jobbet som lægefaglig koncerndirektør i Region Midtjylland. Selvom hun ved, at der er meget, hun skal lære i sit nye job, skorter det ikke på ambitioner i forhold til at være med til at omstille sundhedsvæsenet.