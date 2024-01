Siden 2023 har overlæge Mark Krasnik, der har sin daglige gang på Rigshospitalet, været formand for Lægeforeningen Hovedstaden. Det skal han nu fortsætte med, efter han er blevet genvalgt til formandsposten. Det skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse. »Jeg ser frem til mit videre politiske arbejde, hvor jeg blandt andet vil have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, samt digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. I Lægeforeningen Hovedstaden kommer vi også til at følge arbejdet med en ny...