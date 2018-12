Lægeforeningen har fået et forskningsudvalg

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægeforeningens stemme i den forskningspolitiske debat skal styrkes, og rammerne for forskning og udvikling skal forbedres. Derfor har Lægeforeningens bestyrelse besluttet at nedsætte et varigt forskningsudvalg. Det skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse. Det nye udvalg får en vigtig opgave i at sætte spot på, hvordan man kan styrke rammerne for den patientnære forskning – f.eks. […]